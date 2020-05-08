Москва, , 13:50 — REGNUM Возможность переноса ЕГЭ на более поздний срок логична с учётом издержек дистанционного обучения в школах, которое проводится в последние месяцы в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам образования Наталья Бакшаева.

«Перенести ЕГЭ было бы хорошо потому, что уже два месяца идёт удалённое обучение, а это — глупость. Это очень плохое качество образования, и об этом очень многие родители говорят. Невозможно обеспечить нормальное качество образования на «удалёнке». Поэтому очень хорошо было бы перенести ЕГЭ, защиты дипломов в университетах и институтах, чтобы дать возможность обеспечить нормальные встречи с преподавателями и педагогами. Нужно восполнить дефицит качества образования, который сейчас есть при удалённой системе. Это туфта, а не образование!» — сказала Бакшаева.

По её словам, невозможность иметь прямое общение в «живом» режиме сказывается самым негативным образом на процессе подготовки к ЕГЭ: «Я каждый день веду семинары, лекции, вебинары — это ужас что происходит! Сидишь в шизоидной атмосфере, никого толком не видишь. Я не вижу обратной реакции, выражения лиц, понимания, я не знаю, понимают ли меня и чем заняты те, кто находятся по ту сторону экрана. То же и здесь: невозможно получить обратную связь. Никто не задаёт вопросы — и я не буду, потому что все понимают, а я — нет. Этот феномен есть и в обычное время в классах, когда все в непосредственном контакте находятся, а уж онлайн — точно!»

Бакшаева подчеркнула, что обеспечить нормальное усвоение материала в таких условиях «в принципе невозможно»: «Наверное, если сейчас ЕГЭ проводить, то результаты будут много хуже, чем в прошлом году. Если будут обеспечены консультации с учителями — то, наверное, хорошо, если ЕГЭ перенесут. А если нет — то толку в этом никакого. Надеяться на то, что дети будут готовиться летом сами, — это утопия».