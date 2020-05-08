Москва, , 15:00 — REGNUM Центр фотографии имени братьев Люмьер к 75-летию Победы представляет коллекцию уникальных военных фотографий.

Александр Петрусов. Встреча победителей, 1945 Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер ©

В онлайн-экспозиции работы признанных асов фотоискусства — Якова Халипа, Макса Альперта, Марка Маркова-Гринберга, Михаила Трахмана, Александра Устинова, Якова Рюмкина, Евгения Халдея, Александра Петрусова, Михаила Грачева, Дмитрия Бальтерманцаи и других мастеров, которые создавали репортажи во время военных действий.

Грачев М. В. Москву с победой. 1945 Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер ©

Дмитрий Бальтерманц. Чайковский. 1945 Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер ©

История военного репортажа началась в 1920—1930-х годах. Тогда темой больше становились становились военные и физкультурные парады. В 1936 Яков Халип создает серию о Балтийском флоте, ставшую знаковой в истории советской фотографии. Становлению авиации посвящены работы ведущих советских авторов, прежде всего, Марка Маркова-Гринберга.

Марк Марков-Гринберг. Отвоевались. Пленные под Бобруйском. 1944 Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер ©

Михаил Трахман. Отмашка. Перед парадом. 1945 Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер ©

Михаил Трахман. Стрелок ведет огонь по самолету противника. Ленинградские партизаны. 1941 Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер ©

Начинал войну Марков-Гринберг связистом, затем был переведен фотографом в политотдел, после — в газету 48-й армии «Слово бойца».

Из воспоминаний Марка Маркова-Гринберга: «На рассвете — на передовую. Съемка в экстремальных условиях. Возвращение на перекладных в редакцию. Проявка пленки и ночная печать. И так ежедневно. Засыпал у увеличителя. Все кадры, связанные с Великой Отечественной войной, мне очень дороги. Особенно на Курской дуге. Радовался успехам моей армии и радовался приезду Евзерихина — связи с Большой Землей. Радовался времени, когда я мог выспаться. Убийственно хотелось спать».

«Самым дорогим был День Победы. Ловил себя на том, что, ликуя со своими боевыми друзьями, я забывал о своих репортерских обязанностях и давал ФЭДу отдыхать больше, чем ему надо было».

Яков Рюмкин. ВОВ. Курская дуга. Встреча с Семьей. Под Белгородом. 1943 Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер ©

Яков Рюмкин. ВОВ. Ленинградский фронт. Советские артиллеристы, авиаторы, танкисты и саперы стерли с лица земли укрепления врага. 1944 Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер ©

Знаменитый советский репортер Яков Халип окончил ВГИК, работал с Борисом Барнетом и Сергеем Эйзенштейном, на Московской киностудии. Он прославился как фотограф, когда снимал дрейфующую станцию «Северный полюс-1» и спасение папанинской четверки. В фотоаппаратом он прошел все Великую Отечественную.

Как отмечается в релизе центра, «Военная фотография информировала о положении дел на фронтах, показывала смертоносность войны и фиксировала разрушения в стране. Она оставалась эмоциональной — фотография показывала горе, несла весточку с фронта, тем, кто в тылу ждал увидеть своих близких, и возвещала о долгожданной победе».

Яков Халип. Ноктюрн. Великая Отечественная война Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер © ©

«…Судьба приписала меня к счастливому поколению людей, которым довелось родиться накануне грандиозных исторических событий в нашей стране. Счастлив, что профессия фоторепортера дала мне возможность на протяжении почти полувека быть свидетелем славной истории моей Родины…», — говорил о своей профессии фотограф Александр Устинов.

Яков Халип. Салют победы. 9 мая 1945 года Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер © ©