Ставрополь, , 13:51 — REGNUM Прокуратора Ставропольского края заинтересовалась размещенной в интернете информацией об отказе в выплатах медицинскому сотруднику надбавки за работу с пациентами с СOVID-19. По данному факту инициирована проверка, передает ГТРК «Ставрополье».

Ранее в соцсетях одна из жительниц края, представившаяся медработником, пожаловалась на невозможность получить надбавку из федерального бюджета за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Такие доплаты медикам, напомним, положены в соответствии с указом президента РФ.

«По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений, будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

Между тем и. о. министра здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов сообщил порталу «Победа26», что жалоб от медиков по вопросу начисления надбавок в ведомство не поступало. При этом он заверил, что в случае выявления каких-либо недочетов, ответственные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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