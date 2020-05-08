Череповец, Вологодская область, , 13:47 — REGNUM Череповецкие художники обновили граффити, посвященное 9 мая и находящееся на проспекте Победы города, которое они нарисовали 5 лет назад. Об этом сообщает портал «Наша Вологодчина».

Также художники Алексей Есин и Александр Булыгин рассказали, что на работу по обновлению рисунка у них ушло два дня, и отметили, что горожанам она интересна, так как отражает историю нашей страны.

Кроме этого, создатели немного изменили центральную часть рисунка и заменили полководцев на конях на изображении на ветеранов Великой Отечественной.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, который был убран месяцем ранее по решению местных властей, воссоздали с помощью технологии дополненной реальности в приложении для смартфонов CyberHistory.