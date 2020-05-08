Москва, , 13:45 — REGNUM В Москве на сегодняшний день коронавирусная инфекция выявлена у 98 522 человек, большинство из них не имеют никаких симптомов. Об этом 8 мая сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день у нас где-то около 100 тыс. людей, у которых выявлена коронавирусная инфекция, большинство из них не больны, они являются лишь носителями этой инфекции», — сообщила Ракова.

По ее словам, основная задача — «вовремя их выявлять, изолировать, тем самым предотвращать цепочку распространения заболевания».

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки выявлено 10 699 новых случаев заражения SARS-CoV-2. При этом у 5232 пациентов (48,9%) отсутствуют клинические проявления болезни.

Таким образом за весь период пандемии коронавирусной инфекции в России положительные результаты тестов на COVID-19 получены у 187 859 человек.

Выздоровели 26 608 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. 1723 человека умерли от последствий заболевания.