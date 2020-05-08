Прага, , 13:37 — REGNUM Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, который был убран месяцем ранее по решению местных властей, воссоздали с помощью технологии дополненной реальности в приложении для смартфонов CyberHistory.

В приложении памятник легендарному советскому маршалу, освобождавшему столицу Чехии в 1945 году, находится на том месте, где он был до демонтажа — на пражской площади Интербригад и при наведении на место бывшего своего расположения, виден в режиме видеосъемки в реальном времени.

Также виртуальный вариант демонтированного памятника снабжен аудиогидом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ГУ МЧС по Орловской области провели акцию «Бессмертный полк на небе, на земле и под водой» в память павших в Великой Отечественной войне.