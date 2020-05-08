Нур-Султан, , 13:36 — REGNUM Рост числа случаев заражения коронавирусом стоит ожидать во второй половине осени. Об этом 8 мая заявил директор Национального центра общественного здравоохранения Дамир Кобжасаров на брифинге в министерстве здравоохранения республики.

По его словам, распространение вируса продолжится — такие оценки дают казахстанские и международные специалисты. «Кроме того, вирус имеет свойство к мутации», — отметил Кобжасаров.

Он призвал жителей Казахстана не расслабляться и помнить об опасности. Есть и бессимптомные носители, которые могут передать вирус, добавил директор центра.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 мая в Казахстане выявили 4753 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1582 пациента, скончался 31 пациент.