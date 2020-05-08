Милан, Италия, , 13:34 — REGNUM Мэр Милана Джузеппе Сала в пятницу, 8 мая, подверг острой критике поведение сотен горожан, которые после ослабления правил карантина стали проводить массовые гуляния на городских набережных.

Днем ранее в социальных сетях появились несколько роликов, на которых видно, как сотни людей, не соблюдая никакой «социальной дистанции», гуляют и общаются в одном из самых популярных для прогулок районов Милана.

Такие вещи «позорны», «из-за одного процента безголовых граждан могут пострадать все остальные», если граждане не вспомнят о том, что карантин смягчен ради возвращения к работе, а не ради возвращения к развлечениям, то мэрия готова снова ужесточить правила, добавил Сала.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 7 мая, умерли 29 958 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 274. Днем ранее показатель увеличился на 369. Выздоровели 96 276 человек, за день этот показатель увеличился на 3031 (днем ранее — на рекордные 8014). Число подтвержденных носителей увеличилось на 1401 (днем ранее — на 1444). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 215 858. В настоящее время заражены 89 624 человека — на 1904 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже вторую неделю.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2 — 3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения смягчены, к работе вернулись по разным оценкам от 3 до 4 миллионов человек. Заведения общественного питания могут продавать еду на вынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности. Большая часть ранее введенных ограничений остаётся в силе. Предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — 1 июня, школы — 1 сентября.