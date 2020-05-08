Тбилиси, , 13:33 — REGNUM В Грузии от COVID-19 умер 10-й человек. Об этом 8 мая сообщается на сайте Горийского военного госпиталя, где произошел новый летальный случай.

По данным медиков, в больнице скончалась 45-летняя женщина. Она поступила в медучреждение 29 марта.

«У пациентки также отмечались сопутствующие заболевания <…> Из-за вызванных вирусом осложнений, несмотря на попытки и усилия врачей, была зафиксирована биологическая смерть», — говорится на сайте госпиталя.

На официальном сайте Stopcov подтвердили информацию о смерти от COVID-19 десятого пациента в Грузии. Всего на 8 мая в стране, по официальным данным, коронавирусом заразились 623 человека, из них 288 выздоровели.

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