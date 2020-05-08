Тегеран, , 13:30 — REGNUM В Иране за сутки выявили 1 тыс. 556 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 104 тыс. 691 человек.

За последние сутки от COVID-19 в Иане скончались 55 человек, таким образом, общее число смертей составило 6 тыс. 541 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на всю планету. Общее число выявленных случаев в мире составляет порядка 3 млн 860 тыс. человек.

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