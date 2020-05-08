Москва, , 13:27 — REGNUM Роспотребнадзор очень правильно и своевременно организовал массовое тестирование на SARS-CoV-2, и это обстоятельство коренным образом повлияло на статистику смертности от COVID-19. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил доктор биологических наук, советский и российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов Виталий Зверев:

«Роспотребнадзор — служба, которая существует в России со времён СССР и которой нет на Западе, — вот она нам и помогла в этой ситуации. Была проделана быстро диагностика, подготовлены рекомендации по выявлению и остановке пандемии коронавируса. Словом, Роспотребнадзор сделал всё, что мог. Теперь самое главное, чтобы другие наши органы здравоохранения не испортили то, чего мы добились.

А Роспотребнадзор в очередной раз доказал, что когда возникает сложная ситуация, когда эпидемия, мы справляемся с ней гораздо лучше. Это видно по проценту смертности. По большому счёту эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Того, что было в Италии и других странах, не возникло в России потому, что Роспотребнадзор знал, что в таких ситуациях надо делать.

А Италия, Испания — они сами себе создали эту ситуацию, потому что там даже система профилактики отсутствует. Потому что держать такую службу — достаточно дорогое удовольствие, но она себя оправдывает. Особенно сейчас, во время эпидемии, это очень хорошо стало видно. Поэтому к Роспотребнадзору не может быть никаких нареканий, они вовремя всё организовали, и выпуск тест-систем, и культивирование вируса произвели — действительно, сделали всё, что могли. А все разговоры о том, что карантинные мероприятия должны были раньше начаться — это лишь разговоры: «Хорошо быть умным потом». Когда началась эпидемия, вообще никто не знал, как она будет развиваться. И мы в таких сложных условиях делали всё, что нужно было».

Вместе с тем Виталий Зверев не верит в заявления некоторых докторов о бессимптомных случаях пневмонии:

«Я не верю в бессимптомное течение пневмонии. Реакция воспаления она обязательно в чём-то выражается. Она не бывает бессимптомной! Воспаление лёгких — оно всегда в чём-то выражается. Очень много мы этот вирус мистифицируем, какие-то новые свойства ему придумываем. Чаще всего это просто домыслы. Я слежу за литературой, но, честно говоря, не могу вам подтвердить информацию о страшных мутациях и о других вещах. На мой взгляд — не очень всё достоверно».

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По состоянию на 8 мая в 85 регионах России зарегистрировано 187 859 выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период выписано по выздоровлении 26 608 человек. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Коронавирус в России: борьба продолжается».