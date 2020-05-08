Великий Новгород, , 13:27 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 19 и в общей сложности на 8 мая составило 457 случаев.

В то же время количество выздоровевших от COVID-19 пациентов за сутки возросло на 23 и достигло 81 человека. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Количество летальных исходов не изменилось и за всё время составляет шесть случаев.

В Новгородской области 1119 человек остаются под наблюдением после возвращения из-за рубежа и других регионов РФ либо после контактов с заразившимися лицами.

Как сообщалось, с 12 мая в регионе будут частично смягчены ограничительные меры. Однако режим повышенной готовности продлевается до 19 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области с 12 мая разрешат погулять, помыться и постричься