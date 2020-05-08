Москва, , 13:17 — REGNUM Минздрав намерен наказывать аптеки, где отказываются продавать гигиенические маски, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

«Если какие-то аптеки отказываются продавать гигиенические маски, мы готовы им, так сказать, пригрозить пальчиком и направить на путь истинный», — заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Он сообщил, что соответствующие разъяснения направлены Минздравом и профильными ведомствами.

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов просил Роспотребнадзор и Минздрав разрешить продажу «гигиенических» немедицинских масок в аптеках. Соответствующее обращение парламентарий направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

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