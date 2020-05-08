Ростов-на-Дону, , 13:17 — REGNUM Волонтёры и работники социальных служб в Ростовской области высаживают цветы возле домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Также указывается, что данные работы проводятся в рамках всероссийской акции по облагораживанию территории перед окнами ветерана.

Кроме этого, сообщается, что были высажены цветы под окнами ветерана Людмилы Андреевны Хорошаевой в городе Гуково на улице с символическим названием «9 мая», которая во время войны работала в госпитале.

А также был облагорожен палисадник ветерана Ивана Исаковича Титаренко из Аксайского района. Он был в 1943 году призван в армию, и сначала служил в пехоте на четвёртом Украинском фронте, пулемётчиком, а затем воевал в Молдавии, Украине, Восточной Пруссии и Белоруссии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее мини-парк имени самого молодого солдата Великой Отечественной войны — Гвардии рядового Сережи Алёшкова, создали в детском саду села Дубовское в Ростовской области.