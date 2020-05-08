Москва, , 13:15 — REGNUM Помощь неинфекционным пациентам на фоне эпидемии коронавируса оказывается своевременно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«В целом сегодня мы видим, что по неинфекционным пациентам ситуация стабильная. Но прошу нас понять, что часть медицинской помощи плановой мы вынуждены были отложить — ортопедические вмешательства, вмешательства при заболеваниях опорно-двигательного аппарата», — заявил Мурашко.

«Часть сократили операций при сердечно-сосудистых (заболеваниях), которые могли быть отложены, но в целом сердечно-сосудистая помощь и хирургия работает на высоких объёмах. Онкологическая помощь сохранена практически вся полностью», — продолжил он.

Министр отметил, что в этой сфере соблюдение графика лечения химиотерапией, лучевой терапией и хирургических вмешательств должно и будет неукоснительно соблюдаться.

«Все пациенты с гемодиализом, находящиеся с сахарными диабетом и так далее — все медицинскую помощь получают в полном объёме. Поэтому мы большое внимание уделяем мониторингу, и надзорное ведомство настраиваем на это», — добавил Мурашко.