Сургут, Югра, , 13:12 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) задержан местный житель, который во время периода самоизоляции граждан устроил стрельбу во дворе жилого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

Видео со стрельбой сургутянина 4 мая около 23:30 по местному времени во дворе жилого дома по адресу Дружбы, 13 появилось в социальных сетях. Полицейские установили личность 30-летнего подозреваемого. Выяснилось, что стрелял он из охолощенного пистолета.

Сургутянин пояснил, что стрельбу он устроил в трезвом состоянии. Находился дома с супругой и у него внезапно возникло желание пострелять без определённой цели.

Отмечается, что ранее сургутский стрелок привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка. И на этот раз на него составлены два протокола: по ст. 20.13 КоАП РФ («Стрельба из оружия вне отведённых для этого местах») и по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).