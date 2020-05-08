Стокгольм, , 14:26 — REGNUM Ранее члены правительства Швеции заявили, что страна может достигнуть показателя в 100 000 тестов на выявление коронавирусной инфекции в неделю уже к середине мая. Такой показатель будет являться образцовой цифрой на чуть более чем десятимиллионную Швецию. Однако когда до середины мая осталась всего семь дней, а на прошлой неделе было проведено всего лишь 29 000 тестирований, такое обещание шведских властей кажется невыполнимым. Об этом 8 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В этой связи речь идет о кратном увеличении проводимых десятков тысяч тестов всего за неделю, если правительство поставило себе целью достичь отметки в 100 000 тестов. Сообщается, что ответственность за обеспечение процесса ляжет на регионы и муниципалитеты страны.

Журналисты Sveriges Nyheter связались с представителями местных властей. Чиновники рассказали представителям СМИ, как они планируют нарастить объемы тестирования. Сделать это они собираются с помощью тестовых станций, на которых анализы можно сдать не выходя из своего автомобиля. Такая возможность, в частности, будет доступна для сотрудников медицинских учреждений и для обслуживающего персонала таких специализированных учреждений, как, например, дома престарелых.