Омск, , 13:09 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков в интервью 12-му каналу и ГТРК «Иртыш» рассказал о возможных датах проведения парада Победы в Омске.

По его словам, то, что из-за угрозы распространения коронавируса придётся переносить парад с 9 мая на другую дату, стало понятно ещё в апреле.

«Мы готовились, было запланировано более сотни мероприятий. Огорчает, что в более поздний срок придется проводить основную часть мероприятий и сам парад с участием ветеранов», — подчеркнул омский губернатор.

В то же время он отметил, что много акций уже проведено, передаёт «Омск-информ».

По словам Буркова, сегодня рассматривается несколько дат проведения парада, в том числе это 24 июня, когда прошел Парад Победы в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году 9 мая отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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