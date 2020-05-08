Владикавказ, , 13:09 — REGNUM Водители станции скорой помощи в Северной Осетии пожаловались на невыплату обещанных надбавок, положенных им за сложные условия работы в связи с распространением коронавируса. Некоторые получили заработную плату даже меньше, чем раньше, и попросили объяснений у руководства.

С недовольными водителями встретились министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев и главный врач республиканской больницы скорой помощи Сергей Кануков, сообщили 8 мая в минздраве региона.

По словам Канукова, на стимулирующие выплаты могут претендовать медработники и водители бригад скорой помощи, которые непосредственно участвовали в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-2019.

«Мы все работаем одинаково много и все фактически в «грязной зоне». Мы все рискуем своим здоровьем и здоровьем своих родных. Почему кто-то получает обещанные надбавки, а мы нет?» — цитирует возмущенных водителей портал Ossetia News.

Водители обратились за помощью в прокуратуру. По данным пресс-службы надзорного ведомства, по их обращению организована проверка. Кроме того, вице-премьер Северной Осетии поручил создать рабочую группу для установления истины, а министр здравоохранения пообещал все положенные по закону начисления произвести по итогам проверки.