Париж, , 13:08 — REGNUM По случаю 75-летия победы над нацизмом 8 мая на Эйфелевой башне в Париже был установлен национальный флаг, чтобы воздать должное бойцам сопротивления, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что национальных флаг останется на месте до 15 мая 2020 года.

https://twitter.com/LaTourEiffel/status/1258655838149005312

«На Эйфелевой башне был установлен трехцветный флаг, чтобы воздать должное бойцам сопротивления Второй мировой войны и отпраздновать мир», — говорится в заявлении администрации Эйфелевой башни.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон вместе с избранными лицами провел торжественную церемонию, посвященную 75-летию победы над нацизмом, у Триумфальной арки.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон разжег пламя у Могилы Неизвестного Солдата в Париже