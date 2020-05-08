Москва, , 13:05 — REGNUM Наибольшие риски с точки зрения возможности возникновения вспышки заболевания сейчас представляют вахтовые посёлки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Помимо общего количества заболевших, проблемой являются и в том числе вспышечные заболевания на определённых территориях и населённых пунктах. Дополнительное опасения такие и привлечение средств вызывают, конечно, вахтовые посёлки», — заявил Мурашко.

«Такие очаги сегодня есть в Мурманской области, Якутии», — подчеркнул он.

Он также выразил обеспокоенность тем, что не все регионы одинаково эффективно проводят ограничительные меры.

Мы видим, что и регионы по-разному отнеслись, национально-культурные традиции определённые, устои, к сожалению, соблюдение правил, дистанцирование не везде позволили нам одинаково ровно проходить. Сегодня нас беспокоит особенно республика Дагестан — наши специалисты там сейчас работают вместе с представителями Роспотребнадзора», — продолжил он.

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