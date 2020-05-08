Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM Мини-парк имени самого молодого солдата Великой Отечественной войны — Гвардии рядового Сережи Алёшкова, создали в детском саду села Дубовское в Ростовской области. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сережа Алёшков был найден в 1942 году полковой разведкой 142-го гвардейского стрелкового полка во время боев на Козельском направлении, и, из-за того что не было возможности отправить ребёнка в детский дом, он был оставлен в расположении, а позднее командир полка — Митрофан Воробьёв — усыновил ребенка.

Мальчик получил настоящее обмундирование и разносил солдатам газеты и почту, пробыв с ними в течение двух лет. Он помогал во время боев с врагом, был ранен и даже как-то спас своего отца от бомбежки.

В память сына полка на территории садика в Дубовском утроили мини-парк, в котором установили фонтан, флаги и клумбу из цветов, исполненную в виде российского триколора — в память и пример нынешним воспитанникам детского учреждения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее художники из Барнаула, работающие в стиле стрит-арт и являющиеся финалистами фестиваля ТОК Fest (от управления молодежной политики Алтайского края), приуроченного к 75-летию победы, расписали пять трамваев барнаульского «Горэлектротранса» граффити, посвященными празднику.