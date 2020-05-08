Москва, , 13:18 — REGNUM В период майских праздников ряд железнодорожных направлений из Москвы обретает популярность. Рейтинг самых востребованных из них составил сервис Tutu.ru.

Пальма первенства по количеству пассажиров на железнодорожном транспорте досталась направлению Москва-Санкт-Петербург. На него приходится 5,4% всех пассажиров в первой половине мая. Следом идет Казань, куда планирует отправиться 1% от всех пассажиров поездом. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород, на который приходится 0,8% пассажиропотока.

На четвёртом месте расположился Брянск (0,5% всех железнодорожных билетов). Далее идут Саратов, Смоленск, Иваново, Курск, Владимир, Белгород, каждый из которых занимает по 0,4% от общего количества пассажиров.

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