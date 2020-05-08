Новороссийск, Краснодарский край, , 12:56 — REGNUM Мемориальную табличку в память о героях-авиаторах установили на штурмовике под водой в Черном море недалеко от Новороссийска. Акцию провели 7 мая к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Памятная табличка установлена на затонувшем штурмовике Пресс-служба администрации Краснодарского края

21 сентября 1943 года самолет Ил-2М, выполнявший штурмовой удар по живой силе и технике противника в порту Тамань, был сбит врагом. Экипаж был вынужден произвести вынужденную посадку на воду. Командир Николай Пысин смог эвакуироваться, бортовой стрелок Яков Приймак погиб.

О примерном месте, где могут находить обломки самолёта, рассказали действующему военному лётчику подполковнику Владимиру Градусову местные жители — в сети рыбаков периодически попадали части самолёта. В течение двух лет он вёл целенаправленные поиски, также работа велась в архиве с участием поисковой организации «Кубанский плацдарм». В результате самолёт был найден в начале этого года в Чёрном море членами краевого отделения Русского географического общества.

«Было решено не поднимать этот самолет на поверхность. Он останется под водой, и люди, совершающие подводные погружения в этом районе, смогут узнать о судьбе самолета и членов экипажа», — отметил председатель краевого отделения РГО Иван Чайка.

7 мая представители центра морских исследований Новороссийского местного отделения РГО установили на штурмовике мемориальную табличку с надписью: «Вечная память героям-авиаторам Великой Отечественной войны!». Также на ней указаны обстоятельства гибели самолета, дата его выпуска и серийный номер, имена командира и бортового стрелка.