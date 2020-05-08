Кострома, , 12:55 — REGNUM Шесть управляющих компаний Мантуровского района в Костромской области проигнорировали обязательную дезинфекцию подъездов многоквартирных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Стоп-кадр из видео: дезинфекция подъезда

Организации решили не проводить периодическую обработку подъездов, коридоров и лестничных пролётов. Соблюсти санитарно-эпидемиологическое законодательство УК соизволили после прокурорских представлений.

Ранее, в апреле 2020 года прокуратура напомнила об обязанностях руководителям трёх УК в Костроме. У проверяющих «имелись основания» полагать, что работа по обработке мест общего пользования в домах не состоится.

Напомним, из резервного фонда Костромской области выделили 7 миллионов рублей на закупку средств дезинфекции. В первую очередь деньги получат муниципалитеты с наиболее тревожной обстановкой по коронавирусу. Предполагается, что это поможет управляющим компаниям проводить обработку домов более скрупулёзно и добросовестно.

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