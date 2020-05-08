Брянск, , 12:57 — REGNUM Два миллиона защитных масок имеется в наличии в сети аптек ГУП «Брянскфармация» по всей Брянской области. Спрос покупателей удовлетворяется полностью, заявили 8 мая в региональном оперативном штабе.

Маски есть во всех аптеках сети. Более того, ежедневный остаток масок в продаже составляет около 350 тысяч.

«То есть их не то, что не хватает, на что жалуются нарушители масочного режима, средств индивидуальной защиты населения сейчас более чем достаточно, даже с избытком», — подчеркнули в оперштабе.

С 7 мая в регионе введён масочный режим — жители обязаны использовать средства индивидуальной защиты на улице, в транспорте, включая такси, на всех объектах розничной торговли, в аптеках и медорганизациях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу.