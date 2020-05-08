Москва, , 12:49 — REGNUM Система медицинского страхования в России работает в нормальном режиме, несмотря на эпидемию коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Система ОМС не дала нам такого сбоя, как это было в некоторых других странах, когда доступность первичной медико-санитарной помощи была затруднена. Всё-таки застрахованные граждане Российской Федерации все имели возможность бесплатно обратиться, провести тестирование и получить скорую медицинской помощь и стационарную — это достижение нашего государства, социального государства», — заявил Мурашко.