Москва, 8 мая 2020, 13:01 — REGNUM Первую половину мая многие жители Москвы планируют провести за пределами столицы. Перечень наиболее популярных авиационных направлений подготовил сервис Tutu.ru.
На первом месте по количеству пассажиров, вылетающих из Москвы, оказался Симферополь. Второе место занимает Махачкала. Замыкает тройку лидеров Сочи.
Следом идут Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Владикавказ, Ростов-на-Дону, Оренбург и замыкает десятку самых популярных авианаправлений Хабаровск.
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