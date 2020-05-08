Барнаул, , 12:47 — REGNUM Художники из Барнаула, работающие в стиле стрит-арт и являющиеся финалистами фестиваля «ТОК Fest» (от управления молодежной политики Алтайского края), приуроченного к 75-летию победы, расписали пять трамваев барнаульского «Горэлектротранса» граффити, посвященными празднику. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба правительства Алтайского края на своей странице в соцсети Instagram.

Также сообщается, что на расписанных художниками трамваях можно будет увидеть портреты маршалов и руководителей фронтов времён Великой Отечественной войны, увидеть мотив известной песни «День Победы», кадры из советского фильма «Они сражались за Родину» по произведению К. Симонова и потрет Нестора Козина — героя Советского Союза, почетного гражданина Барнаула, который принимал участие в Параде Победы 1945 года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский центр науки и культуры в столице Перу городе Лиме принял участие в международной акции «Сад Памяти», приуроченной к 75-летнему юбилею Победы над нацизмом.