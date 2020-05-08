Ташкент, , 12:47 — REGNUM Власти Узбекистана планируют вернуть домой 11 тыс. граждан, которые не могут покинуть Россию, Турцию, ОАЭ и другие страны из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании.

Вместе с тем глава государства отметил, что зачастую у граждан, прибывших из заграницы, медики выявляют коронавирус. Мирзиёев добавил, что в отношении прибывших будут приняты все необходимые меры.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 мая в Узбекистане выявили 2314 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1712 человек, скончались десять пациентов.

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