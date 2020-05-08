Симферополь, , 12:42 — REGNUM Власти Крыма намереваются запретить использование кондиционеров в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в республике. Об этом 8 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения новой инфекции заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«В принципе надо запретить. На фильтрах оседают все болезнетворные микробы, бактерии… Особенно если фильтр не менялся», — отметил Аксёнов.

По его мнению, использование кондиционеров способствует распространению инфекции по помещению.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая на полуострове вводится обязательный масочный режим в общественных местах, режим самоизоляции продлили до 18 мая.

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