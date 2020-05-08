Симферополь, 8 мая 2020, 12:42 — REGNUM Власти Крыма намереваются запретить использование кондиционеров в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в республике. Об этом 8 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения новой инфекции заявил глава республики Сергей Аксёнов.
По его мнению, использование кондиционеров способствует распространению инфекции по помещению.
Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая на полуострове вводится обязательный масочный режим в общественных местах, режим самоизоляции продлили до 18 мая.
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