Москва, , 12:39 — REGNUM Протоиерей Дмитрий Смирнов был госпитализирован в одну из больниц после того, как у него был выявлен коронавирус. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Отмечается, что протоиерей попал в лечебное заведение несколько дней назад. Информацию о госпитализации Смирнова подтвердила психолог Наталья Зубова — жена одного из московских священников.

При этом сам Дмитрий Смирнов не подтвердил и не опроверг данную информацию. Его мобильный телефон недоступен.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает, что 5 мая у протоиерея были выявлены COVID-19 и пневмония, после чего его забрали в больницу. 7 мая состояние Дмитрия Смирнова ухудшилось.

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