Москва, , 12:38 — REGNUM Министерство здравоохранения пересмотрело требования к коечной сети в регионах и выделило на переоснащение около 70 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Пересмотрены требования к коечной сети. Они стали более системные, жёсткие. Для этого правительство выделило практически 70 млрд рублей — для переоснащения коек в регионы и федеральные клиники, которые были переведены под COVID-стационары», — заявил Мурашко.

В общей сложности более 45 млрд рублей дополнительных средств — это то, что пошло на выплаты в рамках поручения президента России для стационаров и скорой помощи, указал он.

«Правительством были выделены 10,2 млрд рублей для выплат амбулаторного звена и ряду специалистов, работающих по этому направлению. Плюс все региональные выплаты, которые существовали до этого, сохранены», — добавил министр.