9 мая 2020 | Время чтения 9 мин

Наталия Николаева, , 00:11 — REGNUM История Великой Отечественной войны — это не только история многочисленных ежедневных подвигов бойцов Красной армии, но и история непостижимого массового героизма, где безымянные герои плечом к плечу вставали на защиту родной земли. И священна не только память об этом братском героизме, но и места, где сражались до последнего солдата, до последней пули. И города, где шли самые кровопролитные сражения и защитники живой стеной преграждали путь врагу, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы, впоследствии были удостоены высшей степени отличия — «Город-герой». Это звание присвоено 12 городам СССР и Брестской крепости, которая первая приняла массированный удар врага.

Надпись на стене Брестской крепости

Как появились города-герои

Впервые понятие «город-герой» появилось в декабре 1942 года в передовице газеты «Правда», посвящённой указу президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей за героическую оборону четырёх городов — Севастополя, Одессы, Сталинграда и Ленинграда. На официальном уровне данные города были названы городами-героями в 1945 году в первомайском указе Иосифа Сталина в связи с организацией салютов Победы. 21 июня 1961 года Киев был назван городом-героем в указах Верховного Совета СССР о награждении города орденом Ленина и учреждении медали «За оборону Киева».

На государственном уровне понятие «город-герой» было закреплёно 8 мая 1965 года решением Президиума Верховного Совета СССР об учреждении данного почётного звания. Оно присваивалось за вклад защитников городов в победу Красной армии на ключевых стратегических направлениях фронта, за битву с врагом в условиях оккупации. Кроме того, звание присваивалось городам, которые стали эпицентрами наиболее масштабных и кровопролитных сражений.

8 мая 1965 года были удостоены звания «Город-герой» Москва, Ленинград, Волгоград (Сталинград), Севастополь, Киев и Одесса. Брестской крепости было присвоено звание «Крепость-герой». В 1973 году звание «Город-герой» было присвоено Керчи и Новороссийску, в 1974 году — Минску, в 1976-м — Туле, в 1985-м — Мурманску и Смоленску.

Удостоенным почётного звания городам-героям вручались орден Ленина, медаль «Золотая звезда», в них устанавливались обелиски с текстом указа президиума Верховного совета СССР и изображением наград. В 1988 году было выпущено постановление Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому была прекращена практика присвоения звания «Город-герой».

Надпись на стене Брестской крепости

Брестская крепость

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в 4:15 часов с мощного артиллерийского удара по Брестской крепости. При десятикратном преимуществе враг рассчитывал захватить крепость за несколько часов, но на это ушёл месяц. И дух брестских защитников так и не удалось сломить: ни одно полковое знамя не попало в руки фашистов, бойцы сражались до последнего, оставляя на стенах крепости надписи кровью: «Умрём, но не сдадимся». Всего за годы оккупации в Брестской области убито в боях, казнено и замучено около 200 тыс. человек.

Подробнее: Крепость-герой, которая первой встала на пути врага 22 июня 1941 г.

Киев освобожден. Солдаты Красной Армии проходят по ул. Крещатик. Ноябрь 1943 года

Киев

Как и Брестская крепость, сразу на передовой также оказался Киев, на который напали с воздуха 22 июня. Вопреки планам молниеносного захвата, героическая оборона длилась 72 дня, а в оккупации Киев находился 778 дней. За это время в концлагерях, созданных фашистами, погибло более 200 тыс. киевлян, более 100 тыс. было вывезено на принудительные работы в Германию. Массовые казни продолжались вплоть до ухода немцев из Киева в 1943 году. К этому времени Киев был значительно разрушен, а приход Красной армии помешал фашистам сжечь и взорвать город полностью.

Подробнее: Город-герой Киев

Освобожденный Минск

Минск

25 июня 1941 года немецко-фашистские войска подошли к Минску, на пути врага тогда оказалась одна 64‑я стрелковая дивизия, затем были подтянуты другие силы. Город обороняли до вечера 28 июня. Как и в Киеве, здесь был установлен жёсткий оккупационный режим, он длился 1100 дней: фашисты создавали концентрационные лагеря и хотели превратить всю Белоруссию в немецкую колонию. В ответ здесь развернулись мощные подпольные и партизанские движения, куда уходили десятки тысяч жителей. За годы оккупации из 240 тыс. жителей Минска осталось меньше 100 тыс. человек (по другим данным, 50 тыс. человек).

Подробнее: Город-герой Минск

Минск был освобожден войсками Красной армии 3 июля 1944 года: тогда в результате операции «Багратион» было взято в окружение более 100 тыс. немецких солдат и офицеров в так называемом Минском котле. Теперь эта дата отмечается как День Независимости Белоруссии.

Жители возвращаются в освобожденный Сталинград

Сталинград

С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года шла битва за Сталинград, которая оказала переломное влияние на исход Великой Отечественной войны и стала одним из самых крупных и кровопролитных мировых сражений. Масштабы поражают: поле битвы раскинулось на 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км, сражались с двух сторон на разных этапах более 2,1 млн человек. Завершилась битва окружением врага и сдачей в плен Паулюса с его армией.

Подробнее: Город-герой Сталинград

После освобождения Новороссийска МАММ. МДФ

Новороссийск

19 августа 1942 года началось наступление на Новороссийск, который немецко-фашистское командование считало ключом обороны всего Таманского полуострова и последующего захвата Черноморского побережья. Большую часть города враг захватил в сентябре 1942 года. В ночь на 4 февраля 1943 года красноармейцами была произведена десантная операция по захвату плацдарма площадью около 30 кв. км южнее Новороссийска, получившего название Малая Земля: этот участок удерживали 225 дней. Город был освобождён 16 сентября 1943 года при наступлении авиации, флота и сухопутных частей Красной армии.

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В день снятия блокады на улицах Ленинграда. Ленинградцы приветствуют воинов-освободителей © Д.М. Трахтенберг

Ленинград

Особое место занимает Ленинград, который являлся одним из крупных экономических, культурных, политических и научных центров СССР. Враг хотел «стереть его с лица земли», рассчитывая, что Ленинград будет взят за счёт глубокой осады и голода. Город был взят в блокадное кольцо в сентябре 1941 года, освобождён 27 января 1944 года. В мировой истории этот период остаётся одной из наиболее длительных и страшных военных осад. Но ни голод, ни холод, ни разруха не сломили дух ленинградцев, которые даже в этих условиях продолжали работать, строить оборонительные сооружения, защищать город.

Подробнее: Город-герой Ленинград

Данные о жертвах блокады Ленинграда разнятся: от 1 млн до 2 млн человек при численности города на тот момент около 3 млн жителей.

Бой в Туле МАММ. МДФ

Тула

В сентябре 1941 года началось наступление врага на Москву под кодовым названием «Тайфун». Войти в столицу фашисты планировали через Тулу, которая стала южным форпостом на пути врага и имела стратегическое значение в стабилизации линии фронта на южных подступах к Москве. Тула оказалась почти в полном окружении, во время которого тысячи женщин и стариков рыли оборонительные сооружения, спешно эвакуировались оборонные заводы. Тульская оборонительная операция продолжалась с 29 октября по 5 декабря 1941 года. Город выстоял, к январю 1942 года Тульская область была освобождена от врага.

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Советские флаги над освобожденным Севастополем Евгений Халдей. МАММ/МДФ

Севастополь

В первые дни войны немецко-фашистские войска начали захват Севастополя, который был крупнейшим портом на Черном море и главной военно-морской базой страны. Оборона продолжалась более 250 дней. Ожесточённые сражения шли на море и на суше, на оборону города встала Приморская армия и были брошены все силы Черноморского флота. Севастополь был освобождён 9 мая 1944 года в результате Крымской операции, став символом обороны на воздухе и в море в глубоком тылу врага. В битве за Севастополь отдали жизни 157 тыс. бойцов Красной армии, потери врага — около 300 тыс. человек.

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Зенитный расчет старшины Ивана Михалёва в освобожденном Смоленске © Михаил Савин

Смоленск

Смоленское сражение началось 10 июля 1941 года, 16 июля немецко-фашистским войскам удалось захватить город, который враги рассматривали как путь на Москву. Много недель подряд шли напряжённые бои под Ельней, получившие название «кровавая печь» из-за кровопролитных боёв и масштабных потерь. Здесь развернулось мощное партизанское сопротивление. 25 сентября 1943 года Смоленск был освобождён.

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Первые дни после освобождения Одессы МАММ/МДФ

Одесса

Одесса представляла интерес для гитлеровцев, так как являлась важнейшим портом на побережье Чёрного моря. Отпор противника здесь начали отражать уже в августе 1941 года, немецко-фашистские войска оккупировали город на протяжении 30 месяцев, а линия фронта и кровавых боев протянулась от Херсона до Кременчуга. Город был освобождён 10 апреля 1944 года при содействии партизан.

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Рабочие и служащие проводят восстановительные работы в Мурманске. 1943

Мурманск

Мурманск был стратегической целью захватчиков: врага привлекали незамерзающий порт, выход в открытое море вблизи границы и железная дрога, соединяющая порт с остальной частью страны. Массированные бомбардировки начались 22 июня 1941 года, во время Великой Отечественной войны город был практически стерт с лица земли фашистскими войсками, но так и не был захвачен. 7 октября 1944 года советские войска начали в Заполярье Петсамо-Киркенесскую операцию, в результате которой крупная немецкая группировка была разгромлена менее чем за месяц.

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Корабельный гюйс на горе Митридат. Керчь. 1944

Керчь

С октября 1941 года Керчь подвергалась массированным атакам вражеской авиации, город освобождали дважды: его освободили в декабре 1941 года, но в мае 1942 года фашисты вновь его захватили. Битва за город вошла в историю как упорное и длительное сопротивление воинов Красной армии в Керченских (Аджимушкайских) катакомбах, где практически с самого начала оккупации были созданы отряды партизан. Полностью город освободили 11 апреля 1944 года. Разгром гитлеровских войск на Кавказе и выход Красной армии на Таманский полуостров ознаменовали начало боев за освобождение полуострова Крым.

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Москва в дни обороны МАММ/МДФ

Москва

Одной из главных целей было захватить столицу, планируя операции на других направлениях. Форпостами защиты на этому пути становились Брест, Смоленск, Тула, Одесса, Минск. В ходе битвы за Москву в оборонительный период войска Красной армии потеряли более полумиллиона солдат армии, не считая гражданского населения и партизан. 5−6 декабря 1941 года в результате тяжелой битвы войскам Красной армии удалось остановить наступление фашистских войск и перейти в контрнаступление, что говорило о полном крахе блицкрига «Барбаросса».

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Подробнее читайте в материалах Анны Наводничей и Полины Серовой.