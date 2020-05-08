Астрахань, , 12:35 — REGNUM В Астраханской области 8 мая подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Всего в регионе зарегистрировано 673 подтверждённых случая. 134 человека были выписаны после выздоровления, шесть пациентов скончались.

За весь период было проведено 33 тыс. 699 анализов на коронавирусную инфекцию. На учёте стоят 5 тыс. 417 человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 186 человек, 3 тыс. 320 человек сняты с учёта. В инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным анамнезом находятся 288 человек.

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