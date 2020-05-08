Калуга, , 12:37 — REGNUM 78 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 8 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В калужской областной инфекционной больнице Иллюстрация ИА REGNUM

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлен 1641 положительный тест. 1404 человек находятся на лечении. 224 человек выздоровели, 13 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (358), в Обнинске (223), в Малоярославецком районе (164) в Боровском районе (143), и в Думиничском районе (77).

По информации регионального управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости COVID-19 составил 154,9 на 100 тысяч населения, что несколько выше среднероссийского показателя (113,1 на 100 тысяч населения). Несмотря на общий рост заболеваемости, темп прироста в области с середины апреля значительно снизился (с 37,8% до 5,2%). Всего на наличие коронавирусной инфекции обследованы свыше 22 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области выявлено 79 новых носителей коронавируса