Самара, , 12:34 — REGNUM Дезинфекцию территорий массового посещения людей начали военнослужащие полка биологической защиты в Самаре и Тольятти. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в своей работе специалисты 2-й общевойсковой армии ЦВО используют авторазливочные станции АРС-14КМ. Они уже продезинфицировали территорию Струковского парка, городского и Рубежного кладбищ в областной столице. А в Тольятти уже обработаны улицы, парки, скверы во всех районах города.

Отмечается, что во время обработки было потрачено свыше 25 тонн дезраствора. При этом было продезинфицировано свыше 40 тысяч кв. метров территорий.

Сообщается, что 8 мая будет обрабатываться набережная реки Волги в Самаре. Кроме этого запланирована обработка парков. Дезинфекция военными специалистами будет продолжена и в праздники. Поэтому людей просят не выходить из дома.

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