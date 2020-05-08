Асекеевский район, Оренбургская область, , 12:25 — REGNUM В Асекеевском районе Оренбургской области задержан священник, которого обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности детей, сообщают СМИ.

Согласно информации сайта Бузулукской епархии, епископ Бузулукский и Сорочинский, иеромонах Климент (Кораблев) со 2 мая запрещён в священнослужении на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова, в отношении задержанного мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По данным следствия, в 2019 году он совершил ряд преступлений сексуального характера в отношении трех детей. Свою вину мужчина не признал и от дачи показаний отказался.

Стоит отметить, что священник из Асекеевского района не первый служительь церкви в регионе, которого задерживают за сексуальные преступления. Одним из громких дел 2019 года стало уголовное дело в отношении многодетного священника Николая Стремского.

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