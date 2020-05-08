Москва, , 12:29 — REGNUM Количество бездомных в Москве в период кризиса возросло. Об этом 8 мая заявил руководитель организации «Небомживы» Дмитрий Билык во время онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Причём как он, так и другие общественники, например директор организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, подчеркнули, что в период самоизоляции самая основная проблема бездомных в городах России — это нехватка продуктов питания. Причем на данный момент лица без определенного места жительства реально сталкиваются с настоящим голодом.

«Конечно, основная проблема — это голод. Хочу подчеркнуть, что наши добровольцы отметили рост [числа обращающихся за помощью] бездомных людей. Раньше кормили по 60−80 человек в день. Сейчас их количество перевалило за 100. Некое притеснение добровольцев есть. Мы столкнулись с этим в Москве, когда представителей одной из организаций забрали в полицию за то, что они кормили людей», — сказал Билык.

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова поручила регионам РФ позаботиться о бездомных во время пандемии