Татарск, Новосибирская область, , 12:18 — REGNUM В новосибирском Татарске одно из зданий Центральной районной больницы украсили российскими флагами, на которых была перепутана последовательность синей и красной полосы.

Фотографией в социальной сети поделились местные жители.

«Вот такие флаги повесили на больнице в городе Татарск Новосибирской области», — говорится на странице сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Главврач больницы Евгений Пендюк уверяет, что ошибка допущено из-за «человеческого фактора».

В комментарии «Российской газете» он рассказал, что в таком виде флаги для клиники изготовили по заказу. Ошибка обнаружилась, когда флаги уже были размещены на здании. По словам Пендюка, в тот же день «неправильные» полотнища заменили на российский триколор.