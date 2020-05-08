Ставрополь, , 12:14 — REGNUM В субъектах Северо-Кавказского федерального округа рост числа выздоровевших пациентов с коронавирусом пока ниже, чем прирост заболевших. Так, по данным федерального оперативного штаба на 8 мая, за минувшие сутки выписаны 186 человек, а прирост числа вновь выявленных граждан с коронавирусом составил 414.

Больше всего вновь подтвержденных случаев коронавируса в Дагестане — 96, меньше всего — в Карачаево-Черкесии — 15. Однако в обеих республиках в минувшие сутки произошло по одному смертельному случаю. Еще один пациент скончался в Северной Осетии, где также наблюдается большой прирост заразившихся — 94 человека за сутки.

В целом по Северо-Кавказскому федеральному округу наибольший процент подтвержденных пациентов с COVID-19 в Дагестане — 2468 человек и Северной Осетии — 1436. Меньше всего пациентов с коронавирусом в Карачаево-Черкесии — 478 человек.