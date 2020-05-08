Москва, , 12:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с 75-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне народам Украины и Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Поздравления также были направлены руководству и народам Великобритании, США и Франции.

По словам главы государства, священный долг нынешних поколений — «навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов».

Путин призвал пресекать «все попытки переписать итоги Великой Отечественной войны» и «обелить и предать забвению бесчеловечные преступления» нацистов.