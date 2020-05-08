Москва, , 12:08 — REGNUM Оправдание тем, кто пытается переписать историю Второй мировой войны, найти невозможно. У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».

»Нет у нас и не может быть никакого чувства вины», — подчеркнул Путин.

Российский лидер полагает, что не имеют оправдания попытки возложить вину за Вторую мировую войну на Советский Союз. Жизни 27 млн советских граждан были принесены на алтарь Победы, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России. Свою речь он произнесёт у Могилы Неизвестного Солдата возле Кремля.

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