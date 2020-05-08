Курган, 8 мая 2020, 12:08 — REGNUM В Курганской области за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом. Это медицинский работник Юргамышской центральной районной больницы, которую пришлось закрыть на дезинфекцию, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Всего с начала регистрации заболеваемости COVID-19 в регионе зафиксированы 72 носителя коронавируса. Выписаны по выздоровлению 29 человек.
Лабораториями Курганской области на настоящий момент проведено 12 103 исследования на SARS-CoV-2.