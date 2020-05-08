Томск, , 12:08 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить в регионе режим самоизоляции до 1 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 мая в областной администрации.

Но при этом в Томской области режим самоизоляции будет смягчен.

Подводя итоги сорока дней, проведённых томичами в режиме самоизоляции, Жвачкин подчеркнул, что область «была и остаётся благополучным по коронавирусу регионом».

С 9 мая в Томской области вводится масочный режим. Пока он носит рекомендательный характер с возможным переходом на обязательный, уточнили в обладминистрации.

Что касается смягчения ограничений, с 12 мая в регионе возобновляют работу все ранее закрытые предприятия и учреждения, за исключением учреждений культуры, социальной сферы, спорта, общественного питания.

С 12 мая томичам разрешат индивидуальные и внутрисемейные занятия спортом на свежем воздухе — откроются тропы здоровья, стадионы, лыжероллерные трассы. Будут разрешены семейные прогулки и прогулки с детьми — во дворе собственного дома, скверах, парках. При этом жители региона должны будут соблюдать обязательную дистанцию от других гуляющих.

В зависимости от обстановки «через неделю или две» в Томской области могут разрешить работу уличных учреждений общественного питания. До конца мая — начала июня в регионе могут открыться для посетителей библиотеки, музеи, а также автошколы и некоторые другие учреждения.

Жвачкин не исключил пересмотра принятых мер, исходя из складывающейся эпидобстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 мая в Томской области коронавирус был выявлен у 162 человек. К 8 мая это число выросло до 176.

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