Москва, , 12:04 — REGNUM

Участие в акции «Окна Победы» приняла российская теле‑ и радиоведущая, певица, актриса телевидения и дубляжа и постоянная участница шоу Comedy Club Марина Кравец. Соответствующее сообщение 8 мая размещено на странице телеведущей в соцсети Instagram.

«Мне предложили поддержать очень хорошую акцию, на мой взгляд, #Окна_Победы», — написала Кравец в сообщении, к которому прикреплено фото одного из окон её квартиры, украшенного рисунками к 75-летию Победы с надписью: «Спасибо деду за Победу!».

Также она отметила, что нынешний год странен и непрост, и потому 9 мая всем придется провести дома, однако это не значит, по мнению ведущей, что данный день должен пройти незаметно.

«Можно украсить свои окна рисунками и специальными аппликациями с символами празднования Дня Победы», — написала Кравец.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели для ветерана Великой Отечественной войны Владимира Ильича Эккельмана, проживающего в Екатеринбурге, персональный салют, концерт ансамбля песни пляски и парад исторической военной техники.