Москва, 8 мая 2020, 12:04 — REGNUM
«Мне предложили поддержать очень хорошую акцию, на мой взгляд, #Окна_Победы», — написала Кравец в сообщении, к которому прикреплено фото одного из окон её квартиры, украшенного рисунками к 75-летию Победы с надписью: «Спасибо деду за Победу!».
Также она отметила, что нынешний год странен и непрост, и потому 9 мая всем придется провести дома, однако это не значит, по мнению ведущей, что данный день должен пройти незаметно.
«Можно украсить свои окна рисунками и специальными аппликациями с символами празднования Дня Победы», — написала Кравец.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели для ветерана Великой Отечественной войны Владимира Ильича Эккельмана, проживающего в Екатеринбурге, персональный салют, концерт ансамбля песни пляски и парад исторической военной техники.