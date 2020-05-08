Москва, , 12:04 — REGNUM Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о важности празднования юбилейного, 75-го Дня Победы в дистанционном формате.

День Победы — общий праздник для всех россиян. Так считает абсолютное большинство наших сограждан (93%). Мнения о том, что это праздник только ветеранов, придерживаются лишь 6% опрошенных.

9 мая в 19.00 состоится Минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны, после чего зазвучит всенародно любимая песня «День Победы». Каждый желающий сможет выйти на свой балкон с портретом родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и спеть со всей страной песню «День Победы».

По мнению абсолютного большинства россиян, обязательно нужно провести «Минуту молчания» и транслировать мероприятие в эфире основных теле‑ и радиоканалов (94%).

Также силами волонтеров и работников социальных служб необходимо лично поздравить по телефону ветеранов (84%). Акцию «Бессмертный полк» по мнению 82% россиян обязательно нужно проводить и транслировать фотографии участников войны и их родственников с символикой акции на медиаэкранах страны, различных онлайн-платформах и на портале «Бессмертный полк России».

В День Победы следует провести акцию «Письмо победы» — поздравить ветеранов от школьников и студентов, так считают79% россиян. Практически столько же (78%) высказывают уверенность в том, что нужно организовать коллективную видеосвязь ветеранов с однополчанами и друзьями из разных уголков страны. Эта акция называется «Однополчане».

Три четверти россиян (75%) поддержали проведение Девятого мая акции «Мечта победителей», которая заключается в исполнении нематериальных заветных желаний ветеранов. В число лидирующих по необходимости проведения акций, по мнению 69% россиян, вошла акция с включением фонариков в окнах домов в определенное время в память о погибших. Акция впервые состоится в этом году.

В свою очередь, ИА REGNUM реализует специальный проект, подготовленный к 75-летию Великой Победы «Письма с фронта». Это фрагменты личных судеб, которые стали частью настоящего и будущего большой страны. Письма собраны, оцифрованы и расшифрованы сотрудниками ИА REGNUM и волонтерами движения «Суть времени».

Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.

Сквозное вещание «Писем с фронта» началось сразу после полуночи по московскому времени 1 мая и продлится до праздничного салюта в 22:00 9 мая.

За первые четыре дня реализации проекта его аудитория составила более 280 тысяч человек.

Слушайте на ИА REGNUM: 75 судеб. Проект «Письма с фронта»