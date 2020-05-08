Москва, , 11:58 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях военных лет. Путин и Меркель выразили уверенность, что в России и Германии не забудут немецких патриотов, которые боролись против нацистского режима.

Также лидеры РФ и Германии выявили настрой выстраивать двусторонние отношения, а также сотрудничать в борьбе с пандемией коронавируса.