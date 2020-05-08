Челябинск, , 11:58 — REGNUM Фонд зоозащиты «Спаси меня» из Челябинска является одним из благополучателей средств, собираемых рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Проект «Четыре лапы» ориентирован на то, чтобы помочь зоозащитным и социально ориентированным некоммерческим организациям решить проблемы, которые возникли в связи с распространением коронавируса, говорится на сайте благотворительного фонда «Я свободен».

Проект запустили фонд «Я свободен» и Общероссийский народный фронт. Организаторы отмечают, что в условиях пандемии в помощи нуждаются не только люди, но и животные, которым не объяснить про самоизоляцию и карантин. Они хотят есть.

Всего в списке получателей помощи значится 25 организаций. Среди них и челябинский фонд «Спаси меня». Организация действует уже более 20 лет. Также общественники содержат одноимённый приют для животных.

Сейчас в фонде на реабилитации находится львёнок Симба, которого активисты спасли в марте. Сейчас зоозащитники думают. чем накормить его и ещё 48 постояльцев приюта. Из-за пандемии приток средств от благотворителей сократился. При этом самой большой статьёй расходов является мясо. Взрослые тигр и пума съедают в сутки более семи килограммов мяса на одну особь. Также им питаются лисы, рысь, орлы и волк.

Помочь челябинскому Фонду зоозащиты можно, сделав пожертвование на сайте фонда «Я свободен».