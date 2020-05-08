Москва, , 11:56 — REGNUM С начала объявления мировой пандемии коронавируса отдел медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» начал собирать сведения о динамике психологических реакций на ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Выяснилось, что чем больше длится изоляция, тем сильнее меняются интерпретации происходящего. Как сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель отдела медицинской психологии этого научного центра Сергей Ениколопов, число граждан с конструктивным мышлением уменьшается, всё больше людей верят в то, происходящее является наказанием за грехи человечества:

«Мы улавливаем, что в последнее время уменьшается количество людей с конструктивным мышлением. Это означает, что они не очень реалистично и адаптивно воспринимают действительность. Увеличивается количество граждан с так называемым эзотерическим мышлением. Это те люди, которые готовы верить в любые суеверия, которые верят, что религия нас спасёт, что происходящее является наказанием человечеству за его грехи, не обязательно — за религиозные, вообще за все.

Потенциально такие люди ждут мессию, который всех спасёт и готовы к двум вещам: вступлению во всевозможные секты (и здесь существует опасность для нормальных ортодоксальных церквей), а с другой стороны, таких людей будут вербовать (в хорошем смысле) на свою сторону «зелёные». При этом готовность примкнуть к «зелёным» — она такая нерациональная, люди не понимают, что они хотят, а просто, к примеру, заявляют «мы хотим чистого воздуха». Таким плевать на то, что люди потеряют работу, что придётся жить при свечах, неизвестно как. Вот эта готовность есть и вера во всевозможные чудеса.

На первых этапах, когда обсуждали проблему с имбирём, мы видели, что «на ура» проходят все теории заговора. И самое печальное, что это не остановить, люди всё читают и живут онлайн, в социальных сетях. Поскольку критическое мышление несколько снижается, они не понимают, что большая часть текстов, которая написана в этой среде, создана испуганными высокотревожными людьми, которые для себя тем самым снимают тревогу на некоторое время, но постепенно запугивают окружающих. Усиливаются общие страхи. Ничего хорошего это не приносит. По всем законам протекания стресса, вначале идёт некий подъем энергетический, потом — плато, потом — спад. Если всё затягивается, то на фоне спада снижается иммунитет и шансы заболеть увеличиваются.

Запугивать окружающих и себя, вообще-то говоря, вредно. Индивидуально каждый человек сам себя защищает, и претензий к себе самому как бы и нет. А суммарно — вред есть. Поэтому единственный способ его преодолеть — воспользоваться советом Булгакова: «Не читайте советских газет». То есть вообще не обращать внимания на средства массовой информации. Естественно, растёт раздражительность, агрессивность, поэтому мы не исключаем рост семейного насилия. Причём жертвами будут, в первую очередь, дети, а уже потом — жёны и мужья. Это происходит не только из-за того, что люди в квартире заперты. К примеру, если в квартире всего один телевизор, то спор за то, что смотреть, может легко в этой ситуации перерасти в конфликт».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и первые недели мая 2020 года в России объявлены нерабочими. Школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, а граждане ушли на режим самоизоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: Самоизоляция в РФ: как мы выживаем в новых реалиях — все новости